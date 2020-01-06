Чемпионка ОИ по фигурному катанию Бестемьянова назвала Тарасову ключевой фигурой в карьере

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду, считает тренера Татьяну Тарасову ключевым фактором своего успеха в спорте. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Бестемьянова выступала в дуэте с Андреем Букиным. Тарасова была бессменным тренером пары на протяжении их соревновательной карьеры.

"Конечно, без нее ничего бы не получилось, - сказала Бестемьянова в ответ на вопрос, считает ли Тарасову ключевой для себя фигурой в спорте. - Во-первых, она разглядела в нас, что мы можем кататься вместе, увидела, что мы можем достичь результата, с первых шагов нашей с ней работы, она абсолютно точно знала, что мы будем выигрывать. Как она это поняла - я не знаю, потому что мы ничего тогда еще не умели. И этот ее дар увидеть чемпиона - самый главный для тренера; чтобы не тратить себя на тех, из кого ничего не выйдет, она работала с теми, кто может стать чемпионом".

Бестемьянова и Букин стали олимпийскими чемпионами 1988 года, также в их активе четыре победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.