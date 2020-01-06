Вице-президент КХЛ: результат сборной России на МЧМ говорит об эффективной работе лиги

"Во-первых, мы увидели дружный, сплоченный, объединенный общей целью коллектив, во-вторых, команду, показавшую очень зрелищный хоккей. Во многих матчах, в том числе и с Канадой на групповом этапе, действовали первым номером, с позиции силы, контролировали шайбу, причем это делали все звенья сборной", - заявил Прохоров.

"В молодежной сборной образца 2020 года 19 хоккеистов, имеющих контракты с клубами КХЛ, это позволяет говорить о том, что наша вертикаль эффективна, что, благодаря ей наиболее талантливые молодые игроки имеют возможность проявлять себя на самом высоком уровне и затем быть на ведущих ролях в сборной страны, - добавил Прохоров. - Кроме того, нельзя не сказать о том, что молодые игроки два года назад были выведены КХЛ из-под потолка зарплат. Это дало возможность тренерам использовать молодежь по полной программе, не оглядываясь на побочные обстоятельства".

"Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за красивый хоккей, за игру, которая однозначно понравилась болельщикам, такой результат сборной, а я считаю серебряные медали несомненным успехом, стал возможен в том числе и благодаря усилиям КХЛ. Основу команды составляли те ребята, которые уже успели приобрести опыт игры в лиге, причем они не просто сидели на скамейке запасных своих клубов во время игр, им действительно доверяли и доверяют тренеры", - заявил вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов также признал результат сборной успешным. "Поражение в финале - это, безусловно, обидно, но в целом итог выступления сборной стоит признать успешным, команда выглядела очень мощно. Мне как руководителю МХЛ отрадно видеть то, что 21 хоккеист сборной играл или продолжает играть в нашей лиге. Результат сборной говорит о том, что мы идем по верному пути, о том, что ребята получают у нас необходимый опыт, приобретают мастерство и достигают серьезных результатов", - заключил он.