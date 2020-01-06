Пилот Николаев заявил, что у экипажа были проблемы с электрикой на 2-м этапе "Дакара"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пилот команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев отметил, что у его экипажа были проблемы с электрикой на втором этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом Николаев заявил ТАСС.
В понедельник экипаж Николаева, который победил на первом этапе, показал четвертое время на втором этапе ралли "Дакар". Лидирует белорусский экипаж "Маза" под управлением Сергея Вязовича.
"Первую часть сидели в пыли из-за потерь времени вчера, ну а во второй части - навигация, там были моменты, когда мы искали выход, искали точку. Думаю, что там потеряли время. Сейчас приедем, будем анализировать", - сказал Николаев.
"Мотор сегодня не грелся, все отлично, но вот стартовали в миксте - это было тяжело. Первые 70 км нога с газа уходила, невозможно было пробраться и обогнать едущих впереди медленных участников, везде камни, пустая пыль. Во второй части немного покрутились в каньоне, надо прикинуть, сколько потеряли там. По пилотированию все нормально, машина в порядке", - отметил собеседник ТАСС.
"В первый день были готовы к тому, что стартуем после джипов, и находимся в той стране, где темнеет уже в шесть вечера, поэтому на все машины поставили дополнительные фары сверху, которые немного закрыли доступ к воздуховоду. Из-за этого приточка воздуха к радиаторам уменьшилась, но у нашего экипажа еще были проблемы с электричеством, не вращались вентиляторы, так что мы грелись вдвойне. Но эти проблемы уже устранены", - заключил пилот "Камаза".
Ралли-марафон "Дакар" финиширует 17 января.