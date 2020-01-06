Пилот Николаев заявил, что у экипажа были проблемы с электрикой на 2-м этапе "Дакара"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пилот команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев отметил, что у его экипажа были проблемы с электрикой на втором этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом Николаев заявил ТАСС.

В понедельник экипаж Николаева, который победил на первом этапе, показал четвертое время на втором этапе ралли "Дакар". Лидирует белорусский экипаж "Маза" под управлением Сергея Вязовича.

"Первую часть сидели в пыли из-за потерь времени вчера, ну а во второй части - навигация, там были моменты, когда мы искали выход, искали точку. Думаю, что там потеряли время. Сейчас приедем, будем анализировать", - сказал Николаев.