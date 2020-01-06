Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Протяженность спецучастка между городами Аль-Вайх и Неом в Саудовской Аравии составила 367 км.

Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 49 минут 30 секунд и отстал от победителя - белорусского экипажа "Маза" под управлением Сергея Вязовича (3:47.44) на 1 минуту 46 секунд, третье место занял экипаж "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова (+2.07). Экипажи "Камаз-мастер" Эдуарда Николаева и победителя первого этапа Антона Шибалова показали пятое (+10.52) и шестое (+15.15) время соответственно.

Победителем этапа в зачете автомобилей стал представитель ЮАР Джиниэл де Вильерс на "Тойоте" (3:37.20), в зачете мотоциклов - Росс Бранч (КТМ) из Ботсваны (3:39.10), в зачете квадроциклов - чилиец Игнасио Касале на "Ямахе" (4:46.07), в зачете багги - чилиец Франциско Лопес Контардо на Can-Am (4:13.30).

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.