Пилот Карякин рассказал, что перегрев двигателя помешал ему на втором этапе ралли "Дакар"

"По сравнению с первым этапом здесь было больше камней, не было дюн, буквально парочку совсем простых, так что этот участок был жестче в плане подвески, но в остальном все хорошо. Мне понравилось, как работала машина, хотя были проблемы с перегревом, но, думаю, завтра мы их устраним, так как знаем, что к этому привело. Причина перегрева двигателя была в том, что мы поставили более легкие груза, обороты двигателя выросли. Сейчас мы все перенастроим, доведем до ума, переделаем систему воздухозаборника на крыше, и все будет хорошо", - сказал Карякин.

"Участок не был похож на раллийный, буквально пять-шесть километров были, где можно было бы разогнаться, но мы этого не делали, так как на высокой скорости машина перегревалась. Видели, что произошло с лидером первого дня, он вырвал себе заднюю подвеску и стоял ее ремонтировал. Он безусловно хороший гонщик, но не чувствует темп, в котором нужно ехать, чтобы машину не ломать. И это приводит к поломкам что на Марокко, что тут", - отметил собеседник агентства.

"Такие участки очень похожи на Марокко, у нас там есть определенный опыт, что дает нам преимущество над теми, кто в Марокко не был. Хотя таких не так уж и много", - заключил Карякин.

Ралли-марафон "Дакар" финиширует 17 января.