Сборная России по хоккею вернулась в Москву с молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Самолет со сборной России по хоккею, которая выступала на молодежном чемпионате мира (игроки до 20 лет) в Чехии, совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Сборная России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею

Не дотянули до золота.

Не дотянули до золота. Сборная России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею

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Российские хоккеисты завоевали серебряные медали турнира, проходившего в чешских Остраве и Тршинеце. В воскресенье они в финале уступили команде Канады со счетом 3:4.

Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира, также россияне четыре раза становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды.

Встретить команду в аэропорту пришло несколько десятков человек, включая родственников хоккеистов.

Следующий чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.