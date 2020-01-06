Не дотянули до золота. Сборная России проиграла канадцам в финале молодежного ЧМ по хоккею

Подопечные Валерия Брагина по ходу третьего периода имели преимущество в две шайбы, но в итоге уступили со счетом 3:4

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в чешском городе Острава в присутствии 8693 зрителей. Это поражение войдет в историю российского хоккея как самое обидное. Сборная России на протяжении всего турнира показывала зрелищную игру, действуя первым номером в матчах с любыми соперниками. Так было и в финале. Но поведя за 10 минут до окончания решающей встречи со счетом 3:1, российские хоккеисты потеряли концентрацию и не смогли сохранить дисциплину, которая подводила команду весь турнир. Два с половиной периода сборная России имела преимущество над канадцами и практически не позволяла им создавать опасных моментов. Единственной проблемой россиян была реализация большинства. В первом периоде команда Валерия Брагина четыре раза имела численное преимущество, но забросить так и не смогла. Во втором периоде сборная России использовала одну из шести попыток в матче, но этого оказалось недостаточно.

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Канадцы свой гол забили при игре "пять на три". Российские хоккеисты контролировали ход встречи до третьей заброшенной шайбы, когда хорошая позиционная атака удалась игрокам четвертого звена. В следующей смене канадцы сократили разрыв в счете, после чего Дмитрий Воронков получил неоправданное удаление в средней зоне, и спустя 10 секунд Барретт Хэйтон сравнял счет. За четыре минуты до конца основного времени после ошибки российских хоккеистов Эйкил Томас вышел один на один с вратарем Амиром Мифтаховым и забросил шайбу, которая оказалась в итоге победной. "Было полное доминирование в игре. Мы играли правильно и дисциплинированно, но потом наступили на те же грабли. Потеряли концентрацию, дали сопернику вернуться в игру. Это была главная ошибка", - отметил после матча помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов. Российским болельщикам памятен финал 2011 года в Баффало, когда сборная России отыгралась у канадцев со счета 0:3 в третьем периоде и победила 5:3. Нынешний финал также запомнится надолго, но уже с другим оттенком. Лучшая сборная за последние годы Главным итогом молодежного чемпионата мира стало появление у сборной России отличительного игрового почерка. Российские хоккеисты играли на хороших скоростях в агрессивный, атакующий и комбинационный хоккей, не подстраиваясь под соперника. В предыдущие годы команда Брагина действовала в основном за счет самоотдачи и бойцовских качеств, делая упор на плотную игру в средней зоне. "Наша команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное", - отметил в беседе с ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк.

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Перед началом турнира в тренерский штаб Брагина вошли двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов и олимпийский чемпион Николай Хабибулин, который отвечал за игру вратарей. Ларионов же руководил действиями в нападении и большинстве. Сборная России заставляла себя бояться даже канадцев и американцев, которые сами проповедуют агрессивный хоккей. В матче предварительного этапа сборная Канады попыталась сыграть с россиянами на встречных курсах, но потерпела самое крупное поражение в истории молодежных чемпионатов мира со счетом 0:6. Американцы, разобрав ошибки географических соседей, уделили больше внимания обороне и в равной игре лучше воспользовались своими возможностями, благодаря чему добились победы (3:1). От обороны действовали в финале и канадцы, которые после поражения от российских хоккеистов выиграли четыре матча подряд с общим счетом 22:4. В том числе были разгромлены чехи (7:2) и финны (5:0). "Я очень доволен качеством игры, которую мы показали на турнире. На мой взгляд, эта команда показывала лучший хоккей, это была, наверное, лучшая сборная за последние годы. Думаю, мы должны продолжать играть в этом стиле", - отметил Брагин.

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"Тренерский штаб и ребята отработали по максимуму этот турнир. Мы играли в самый современный хоккей. Я поставлю этой команде пятерку за выступление на этом чемпионате мира. Если бы победили в финале, было бы "пять с плюсом", - сказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. В 2018 году Брагин подписал новый контракт с ФХР по схеме "2+2", сам главный тренер воздержался от ответа на вопрос журналистов о свое будущем. Третьяк и Ротенберг высоко оценили работу всего тренерского штаба, о заинтересованности в работе с молодыми хоккеистами рассказал и Ларионов. Несмотря на разное видение хоккея тренеры хорошо дополняют друг друга - Ларионову помогает тренерский опыт Брагина на молодежном уровне, а Брагину - советы Ларионова, который благодаря своей великолепной карьере игрока многое знает не только о советском, но и о североамериканском подходе к хоккею. Чемпионат мира в Чехии показал, что с нынешним тренерским штабом российский молодежный хоккей ожидает светлое будущее. Хорошие перспективы На завершившимся чемпионате мира в составе сборной России выступали всего три хоккеиста младше 19 лет. Это вратарь Ярослав Аскаров (17 лет) и нападающие Василий Подколзин и Максим Грошев (по 18). Они смогут сыграть на следующем турнире. Остальным же придется доказывать свою состоятельность на взрослом уровне уже со следующего сезона.

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"Я думаю, в этой сборной очень много перспективных. Вся линия обороны, в атаке - человек семь-восемь", - отметил Брагин. Большая часть игроков нынешней молодежной сборной (13 человек) имеют опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако многие из них не получают там большого количества игрового времени. "Мы должны дать этим пацанам возможность играть, возможность ошибаться. Нужно многие вещи просто убрать, у нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге, а эти пацаны сидят на лавках, здесь нужно детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть", - подчеркнул Ларионов. "Никто из сегодняшних пацанов, за исключением трех-четырех человек, не играл в большинстве. А мы хотим иметь хорошее большинство. В клубах же они играют по четыре-пять минут", - добавил помощник главного тренера сборной России.

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Небольшие проблемы сборная России испытывала с игрой вратарей, которым в этом возрасте свойственна нестабильность. В четырех из семи матчей турнира тренерский штаб сборной России был вынужден прибегнуть к замене вратаря. "Имеем, что имеем", - сказал Брагин после финала. В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры - с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США (1:3) после третьей пропущенной Мифтаховым шайбы место в воротах вновь занял Аскаров, который затем провел игру с немцами (6:1) и четвертьфинальную встречу со швейцарцами (3:1), а также начал игру со шведами в полуфинале. После четвертой пропущенной шайбы на площадке появился Мифтахов, который уверенно провел свой отрезок и вышел в основе на решающую игру. Лучшие из лучших Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4). Бронзовые медали завоевала сборная Швеции, переигравшая в матче за третье место команду Финляндии со счетом 3:2. Сборная Казахстана уступила в решающей игре за право сохранения прописки в элитном дивизионе на следующий год немцам (0:6), ее место займет команда Австрии.

На эту тему Россиянин Романов вошел в символическую сборную молодежного чемпионата мира по хоккею

Защитник российской сборной Александр Романов вошел в символическую сборную чемпионата мира по версии аккредитованных журналистов. За турнир он набрал шесть (1 гол + 5 результативных передач) очков при показателе полезности "плюс шесть". Романов побил рекорд результативности для российских защитников в истории молодежной сборной на чемпионатах мира, который принадлежал нынешнему игроку "Вашингтона" Дмитрию Орлову. Орлов выступал на мировых первенствах 2010 и 2011 годов и за два турнира набрал 13 (1+12) очков. Романов оформил голевую передачу в финале и с учетом прошлогоднего чемпионата мира набрал 14 (2+12) очков. Также в сборную вошли голкипер Джоэл Хофер (Канада), защитник Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Алексис Лафренье и Хэйтон (оба - Канада). Лучшими в своих амплуа по версии директората турнира стали Хофер, Сандин и Лафренье. Лафренье, являющийся фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), также был признан самым ценным игроком турнира. 18-летний форвард провел пять матчей, пропустив две встречи из-за полученной травмы в игре группового этапа со сборной России (0:6), и набрал 10 очков (4+6). Фагемо стал лучшим бомбардиром и снайпером соревнований, набрав 13 очков (8+5), вторым по обоим показателям стал Хэйтон (6+6).

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