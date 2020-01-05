Третьяк заявил, что российских хоккеистов нужно поздравить с серебром на молодежном ЧМ

Россияне в воскресенье в финале турнира уступили сборной Канады со счетом 3:4, выигрывая по ходу встречи со счетом 3:1. Турнир прошел в Чехии.

"Молодежи свойственно ошибаться, особенно в плане дисциплины. Не смогли сдержать свои эмоции при счете 3:1, канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления. Но надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников. Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное", - сказал Третьяк.

"Мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно играли, были одной из лучших команд. Нужно сделать выводы, поскольку дисциплина - одна из основ. Наше старшее поколение за счет жесткой дисциплины обыгрывало почти все команды", - добавил он.

Третьяк в раздевалке сказал игрокам, что они показали боевой хоккей. "Я их поздравил с серебром, сказал, что они показали боевой хоккей, отметил, что ни один россиянин не сказал бы, чтобы они не хотели ложиться под шайбу, не боролись до конца", - подчеркнул Третьяк.