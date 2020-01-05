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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Брагин: сборная России помогла канадцам выиграть финал молодежного ЧМ по хоккею

По мнению главного тренера команды, россияне показывали лучшую игру на турнире
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Петр Ковалев/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Россияне показали качественный хоккей в финале молодежного чемпионата мира, но помогли канадцам выиграть турнир. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российской команды Валерий Брагин.

Сборная России уступила в финале турнира команде Канады со счетом 3:4.

"Я очень доволен качеством игры, которую мы показали на турнире. На мой взгляд, эта команда показывала лучший хоккей. Думаю, мы должны продолжать играть в этом стиле. Но сегодня мы помогли сопернику выиграть", - сказал Брагин.

В ходе игры россияне дважды пропустили от канадцев в меньшинстве, а в конце третьего периода, играя в большинстве, получили два удаления подряд. "Эмоции захлестнули, поэтому были удаления, все было близко, но так получилось. В том, что все ребята выкладывались больше, чем на 100 процентов, я не сомневаюсь. Мы все игры действовали с позиции силы, надеюсь, что в будущем так и будем продолжать", - отметил он.

"Канадцы ничем не удивили. Они сделали акцент на оборону, почти весь матч играли от обороны. Мы этого и ожидали, потому что матч в группе был открытым, и они получили. При счете 3:1, конечно, надо игры доводить до конца", - добавил он.

Нынешний контракт Брагина с Федерацией хоккея России, подписанный в 2018 году, заключен на два года с возможным продлением еще на два. Ситуацию с контрактом тренер комментировать отказался.

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