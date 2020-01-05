Брагин: сборная России помогла канадцам выиграть финал молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Россияне показали качественный хоккей в финале молодежного чемпионата мира, но помогли канадцам выиграть турнир. Такое мнение высказал журналистам главный тренер российской команды Валерий Брагин.

Сборная России уступила в финале турнира команде Канады со счетом 3:4.

"Я очень доволен качеством игры, которую мы показали на турнире. На мой взгляд, эта команда показывала лучший хоккей. Думаю, мы должны продолжать играть в этом стиле. Но сегодня мы помогли сопернику выиграть", - сказал Брагин.

В ходе игры россияне дважды пропустили от канадцев в меньшинстве, а в конце третьего периода, играя в большинстве, получили два удаления подряд. "Эмоции захлестнули, поэтому были удаления, все было близко, но так получилось. В том, что все ребята выкладывались больше, чем на 100 процентов, я не сомневаюсь. Мы все игры действовали с позиции силы, надеюсь, что в будущем так и будем продолжать", - отметил он.

"Канадцы ничем не удивили. Они сделали акцент на оборону, почти весь матч играли от обороны. Мы этого и ожидали, потому что матч в группе был открытым, и они получили. При счете 3:1, конечно, надо игры доводить до конца", - добавил он.

Нынешний контракт Брагина с Федерацией хоккея России, подписанный в 2018 году, заключен на два года с возможным продлением еще на два. Ситуацию с контрактом тренер комментировать отказался.