Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Сборная России полностью доминировала в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, но не смогла победить из-за потери концентрации и дисциплины. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов.

В воскресенье сборная России уступила в финале молодежного чемпионата мира команде Канады со счетом 3:4. По ходу третьего периода россияне вели со счетом 3:1.

"Было полное доминирование в игре. Мы играли правильно и дисциплинированно, но потом наступили на те же грабли. Потеряли концентрацию, дали сопернику вернуться в игру. Это была главная ошибка", - отметил Ларионов.

"Сложно после такой игры давать оценку. Финалы часто проходят неровно с точки зрения психологии. Но мы понимаем, что ребята молодые, еще сырые. При этом мы за короткий срок успели создать команду, которая понравилась зрителям", - добавил он.

Ларионов также признался, что испытывает двоякие чувства от итогов чемпионата мира. "Всегда остается какая-то недосказанность, недоделанность и чувство горечи. Но если посмотреть на большую картину всего происходящего, то увидим, что мы можем и должны делать для нашей страны хорошие команды", - сказал помощник главного тренера молодежной сборной России.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.