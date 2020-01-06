Хоккеист Романов назвал поражением второе место сборной России на молодежном ЧМ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов считает поражением второе место на чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне уступили в финале канадцам со счетом 3:4, ведя по ходу матча 3:1. Команда прилетела в столичный аэропорт Домодедово в понедельник. Романов вошел в символическую сборную турнира по версии журналистов.

"Был больше разочарован, второе место для меня - не победа, а поражение. То, что я попал в символическую сборную, это для галочки, - сказал Романов. - Я и в прошлом году туда попадал. Приятно, конечно, но не до такой степени, чтобы это отмечать".

Романов рассказал про причины поражения от канадцев. "Обсуждать нечего, все было понятно, почему проиграли: из-за дисциплины, дурацких удалений, которые ни к чему хорошему не привели. Ситуация с выбросом соперником шайбы из своей зоны в камеру (судьи не наказали удалением канадца на последних минутах - прим. ТАСС) - это ключевой момент, который решил, либо мы, либо они", - подчеркнул он.

По словам защитника ЦСКА, никакого отдыха после чемпионата мира у него быть не может. "Сезон продолжается, моя команда идет полным ходом в плей-офф, будем к нему готовиться", - сказал Романов.