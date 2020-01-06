Хоккеист молодежной сборной России Денисенко заявил, что хочет пробиться в главную команду

Россияне уступили в финале молодежного чемпионата мира канадцам со счетом 3:4. Денисенко в семи матчах набрал девять очков (3 шайбы + 6 передач). Команда прилетела в столичный аэропорт Домодедово в понедельник. Турнир прошел в Чехии.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Капитан молодежной сборной России по хоккею нападающий Григорий Денисенко поставил себе цель пробиться в национальную команду. Об этом он рассказал ТАСС после прилета с молодежного чемпионата мира.

"После поражения в первое время было, конечно, тяжело. Но дальше надо ставить цели, работать, продолжать развиваться. Есть много примеров на уровне топов среди молодежи, когда потом кто-то оказывался в Высшей хоккейной лиге, а кто-то пошел дальше, стал звездой. Да, теперь у меня цель пробиться в национальную сборную", - сказал Денисенко.

Денисенко год назад стал одним из лучших бомбардиров чемпионата мира, проходившего в Канаде, на котором россияне выиграли бронзовые медали. "Очень много сил потратили на эти награды - добыли их потом и кровью. Вчера после финала организовали фуршет, посидели, поговорили, пообщались, насладились последними моментами вместе, сказал ребятам как капитан пару слов. Понятно, что одной из причин поражения была проблема с игровой дисциплиной: на протяжении всего турнира мы разговаривали, старались ее улучшать", - вспомнил он.

Ранее в тренерский штаб сборной России входил Юрий Бабенко. "Он на протяжении всего турнира тоже был на связи, созванивался с ребятами, разговаривал с ними. Игорь Николаевич [Ларионов, помощник главного тренера] отлично вписался в нашу команду", - отметил Денисенко.

Форвард выступает в Континентальной хоккейной лиге за ярославский "Локомотив". "Надо выдохнуть, обнулиться и с чистого лица, с новыми эмоциями и холодной головой переходить к играм за клуб", - подчеркнул он.