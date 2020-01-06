Хоккеист Марченко назвал занозой поражение в финале молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Поражение в финале молодежного чемпионата мира по хоккею от команды Канады еще долго будет сидеть занозой. Об этом журналистам по прилету в Москву заявил нападающий российской сборной Кирилл Марченко.

Россияне уступили в финале канадцам со счетом 3:4, ведя по ходу игры 3:1.

"Внутри есть заноза, так это не отойдет, все равно все будут помнить долго, обидное поражение. Но поражение есть поражение, надо радоваться серебряным медалям. Конечно, хотели все выиграть, все бились, старались, но нам не повезло", - сказал Марченко.

По словам Марченко, команда на протяжении турнира была как единый коллектив. "Главное, что все были вместе. Сейчас что уж обсуждать: все уже закончилось, закончился чемпионат, и в любом случае ничего не изменить", - подчеркнул он.

На последних минутах третьего периода находившиеся в меньшинстве канадцы выбросили шайбу из своей зоны. Та попала в одну из телекамер, однако арбитры не стали наказывать команду Канады двухминутным удалением за затяжку времени. "Я был за игроком, который выбрасывал шайбу, я направление видел прекрасно. Но я не судья, поэтому я не могу ничего судить и сказать на эту тему", - отметил Марченко.