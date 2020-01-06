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Допинг в спорте

WADA свяжется с IWF по поводу обвинений Зеппельта в коррупции и покрывательстве допинга

Дополнительных комментариев по этому поводу WADA в настоящее время предоставить не может

ТАСС, 6 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) свяжется с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по поводу фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, в котором он обвиняет IWF в участии в коррупционных схемах, а также покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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В воскресенье на телеканале ARD вышел фильм Зеппельта, где он обвинил главу IWF Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Кроме того, в расследовании утверждается, что ARD получило пакет документов с доказательствами употребления допинга спортсменами на чемпионате мира 2019 года по тяжелой атлетике в Таиланде. Позднее IWF и Международный олимпийский комитет (МОК), упоминаемый в расследовании, отвергли обвинения.

"Поскольку эти расследования продолжаются, WADA в настоящее время не может предоставить никаких дополнительных комментариев по этому поводу. [Расследование] связано с конкретными утверждениями о допинге тяжелоатлетов в Таиланде, которые являются новыми и вызывают серьезную обеспокоенность у WADA. Агентство свяжется с IWF, агентством по допинг-контролю Таиланда и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить более четкую картину ситуации. WADA предпримет любые действия, которые могут быть оправданы, если будут установлены нарушения кодекса отдельными лицами или антидопинговыми организациями", - говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года независимая комиссия рекомендовала IWF сотрудничать с Канадским центром по вопросам этики в спорте, институтом Национальных антидопинговых организаций и WADA в целях разработки более эффективных способов взятия допинг-проб во внесоревновательный период в странах с высоким уровнем риска употребления запрещенных веществ. Также рекомендовалось ввести новое правило в антидопинговой политике IWF, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, то она потеряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет. В марте 2018 года WADA подтвердило соответствие IWF кодексу организации.

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