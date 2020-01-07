UFC продолжит практику бесплатных трансляций турниров на российских телеканалах

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) продолжит практику бесплатного показа турниров в РФ на российских телеканалах. Об этом в интервью ТАСС заявил глава UFC Russia Андрей Громковский.

"Будем показывать. Мы активно будем это развивать, потому что верим, что, помимо развития платной подписки на трансляции, показ на эфирных каналах позволяет охватить большую аудиторию", - сказал Громковский.

Турниры UFC в 2019 году транслировали Первый канал и "Рен-ТВ", который покажет бой между Конором Макгрегором и Дональлдом Серроне 19 января.

В настоящий момент турниры организации в России также можно смотреть по платной подписке на платформах UFC Fight Pass и Wink.