МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) продолжит развивать свою антидопинговую программу по всему миру. Об этом в интервью ТАСС заявил глава UFC Russia Андрей Громковский.

UFC не является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Проверку бойцов осуществляет Американское антидопинговое агентство (USADA).

"Нет, - ответил Громковский на вопрос, были ли у бойцов организации какие-либо проблемы с прохождением допинг-контроля. - Поскольку мы единственная организация, которая имеет свою антидопинговую программу, для многих бойцов это является непривычным моментом. Но для того, чтобы спорт развивался и болельщики к нему относились с доверием, нам важно наличие этой программы. Нам важно поддерживать развитие этой программы, и Россия здесь ничем не отличается от любой другой страны мира".

"Это вопрос, который касается только спортсменов и их прозрачности, отношения к спорту", - добавил собеседник агентства.