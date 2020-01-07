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Ралли Дакар

Каргинов заявил, что отличная работа штурмана помогла экипажу победить на этапе "Дакара"

Пилот "Камаз-мастер" отметил, что последние 100 км дистанции были очень сложными

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии благодаря отличной работе штурмана. Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

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Третий этап ралли-рейда состоялся во вторник, Каргинов победил в категории грузовиков. Вторым стал белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды "Маз", третьим - экипаж "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова.

"Сегодня этап был разбит на три секции с двумя зонами нейтрализации по 20 км, где можно было осмотреть машину и перевести дух, - сказал Каргинов. - К первой нейтрализации мы "накатили" "Маз" Вязовича, а уже на заключительный отрезок ушли впереди него. Последние 100 км дистанции были очень сложными: извилистая дорога, вся в камнях и валунах, приходилось беречь колеса. В таких условиях найти правильную дорогу, если ее так можно назвать, очень сложно, и большое спасибо штурману Андрею Мокееву, который справился с работой на отлично".

В общем зачете после третьего этапа лидирует Вязович, который затратил на преодолении дистанции 11 часов 34 минуты 1 секунды. Каргинов идет вторым (+2.18), Шибалов - третьим (+20.01).

Четвертый этап ралли-рейда "Дакар" состоится в среду.

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