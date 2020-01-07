{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

В общем зачете лидирует Сергей Вязович из Белоруссии
Экипаж Андрея Каргинова EPA/FELIPE TRUEBA
Описание
Экипаж Андрея Каргинова
© EPA/FELIPE TRUEBA

ТАСС, 7 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Протяженность спецучастка, старт и финиш которого состоялись в городе Неом (Саудовская Аравия), составила 427 км.

На эту тему
Экипаж Сотникова столкнулся с проблемами на третьем этапе ралли "Дакар"

Экипаж Каргинова преодолел дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд, опередив занявший второе место белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды "Маз" на 4 минуты 54 секунды. Третье время показал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова (+11.13). Экипаж Эдуарда Николаева занял девятое место (+34.23). Экипаж Дмитрия Сотникова повредил грузовик на 60-м километре дистанции и финишировал с отставанием в 2 часа 13 минут 13 секунд.

Победителем в зачете багги стал испанец Херрард Фаррес (Can-Am, +12.31), который преодолел дистанцию за 4 часа 42 минуты 47 секунд. Российский гонщик Сергей Карякин из команды Snag Racing стал вторым (+0.18), третьим финишировал американец Кейси Карри (Can-Am), уступивший победителю 1 минуту 37 секунд. Россиянин Алексей Шмотьев (Can-Am) занял 12-е место (+19.45).

В автомобильном зачете победу на третьем этапе одержал испанец Карлос Сайнс, выступающий на "Мини", двукратный чемпион "Дакара" (2010, 2018) завершил спецучасток за 3 часа 48 минут 1 секунду. Вторым оказался катарец Нассер Аль-Аттия на "Тойоте" (+3.31), третьим стал поляк Якуб Пшигоньский на "Мини" (+4.19), российский экипаж под управлением Дениса Кротова ("Мини") занял 14-е место, уступив победителю 22 минуты 45 секунд. Российский гонщик Владимир Васильев ("Мини") завершил выступление на ралли-марафоне, на 284 км спецучастка третьего этапа автомобиль российского пилота загорелся. В зачете квадроциклов победу на этапе одержал чилиец Джованни Энрико на "Ямахе" (5:08.08), второе время показал француз Симон Витс на "Ямахе" (+1.01), третьим стал чилиец Игнасио Касале ("Ямаха"), проигравший победителю 3 минуты 29 секунд.

Среди мотоциклистов лучшее время показал американец Рикки Брабек (3:29.31), выступающий на "Хонде". Вторым финишировал чилиец Хосе Флоримо ("Хонда"), который уступил Брабеку 5 минут 56 секунд. Третье место занял еще один представитель "Хонды" аргентинец Кевин Бенавидес (+7.22). Российский мотогонщик Дмитрий Агошков (КТМ) завершил спецучасток на 78-м месте (+1:43.12).

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

Положение в общем зачете после трех этапов:

Грузовики

1. Сергей Вязович (Белоруссия, "Маз") - 11:34.01

2. Андрей Каргинов (Россия, "Камаз-мастер") - +2.18

3. Антон Шибалов (Россия, "Камаз-мастер") - +20.01

5. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз-мастер") - +50.12.

Багги

1. Кейси Карри (США, Can-Am) - 13:15.16

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) - +0.15

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, Can-Am) - +1.40

4. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) - +7.41...

10. Алексей Шмотьев (Россия, Can-Am) - 1:17.36.

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, "Мини") - 11:00.20

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") - +4.55

3. Орландо Терранова (Аргентина, "Мини") - +8.09

19. Денис Кротов (Россия, "Мини") - +1:46.01.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") - 13:38.05

2. Рафаль Соник (Польша, "Ямаха") - +14.29

3. Джованни Энрико (Чили, "Ямаха") - +19.39.

Мотоциклы

1. Рикки Брабек (США, "Хонда") - 10:39.04

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") - +4.43

3. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) - +6.02

68. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) - +5:11.54.

Реклама на ТАСС
Australian Open
Шарапова рассчитывает получить специальное приглашение на Australian Open
Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС