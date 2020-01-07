Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 7 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в категории грузовиков. Протяженность спецучастка, старт и финиш которого состоялись в городе Неом (Саудовская Аравия), составила 427 км.

Экипаж Каргинова преодолел дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд, опередив занявший второе место белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды "Маз" на 4 минуты 54 секунды. Третье время показал экипаж "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова (+11.13). Экипаж Эдуарда Николаева занял девятое место (+34.23). Экипаж Дмитрия Сотникова повредил грузовик на 60-м километре дистанции и финишировал с отставанием в 2 часа 13 минут 13 секунд.

Победителем в зачете багги стал испанец Херрард Фаррес (Can-Am, +12.31), который преодолел дистанцию за 4 часа 42 минуты 47 секунд. Российский гонщик Сергей Карякин из команды Snag Racing стал вторым (+0.18), третьим финишировал американец Кейси Карри (Can-Am), уступивший победителю 1 минуту 37 секунд. Россиянин Алексей Шмотьев (Can-Am) занял 12-е место (+19.45).

В автомобильном зачете победу на третьем этапе одержал испанец Карлос Сайнс, выступающий на "Мини", двукратный чемпион "Дакара" (2010, 2018) завершил спецучасток за 3 часа 48 минут 1 секунду. Вторым оказался катарец Нассер Аль-Аттия на "Тойоте" (+3.31), третьим стал поляк Якуб Пшигоньский на "Мини" (+4.19), российский экипаж под управлением Дениса Кротова ("Мини") занял 14-е место, уступив победителю 22 минуты 45 секунд. Российский гонщик Владимир Васильев ("Мини") завершил выступление на ралли-марафоне, на 284 км спецучастка третьего этапа автомобиль российского пилота загорелся. В зачете квадроциклов победу на этапе одержал чилиец Джованни Энрико на "Ямахе" (5:08.08), второе время показал француз Симон Витс на "Ямахе" (+1.01), третьим стал чилиец Игнасио Касале ("Ямаха"), проигравший победителю 3 минуты 29 секунд.

Среди мотоциклистов лучшее время показал американец Рикки Брабек (3:29.31), выступающий на "Хонде". Вторым финишировал чилиец Хосе Флоримо ("Хонда"), который уступил Брабеку 5 минут 56 секунд. Третье место занял еще один представитель "Хонды" аргентинец Кевин Бенавидес (+7.22). Российский мотогонщик Дмитрий Агошков (КТМ) завершил спецучасток на 78-м месте (+1:43.12).

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

Положение в общем зачете после трех этапов:

Грузовики

1. Сергей Вязович (Белоруссия, "Маз") - 11:34.01

2. Андрей Каргинов (Россия, "Камаз-мастер") - +2.18

3. Антон Шибалов (Россия, "Камаз-мастер") - +20.01

5. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз-мастер") - +50.12.

Багги

1. Кейси Карри (США, Can-Am) - 13:15.16

2. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) - +0.15

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Испания, Can-Am) - +1.40

4. Сергей Карякин (Россия, Can-Am) - +7.41...

10. Алексей Шмотьев (Россия, Can-Am) - 1:17.36.

Автомобили

1. Карлос Сайнс (Испания, "Мини") - 11:00.20

2. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") - +4.55

3. Орландо Терранова (Аргентина, "Мини") - +8.09

19. Денис Кротов (Россия, "Мини") - +1:46.01.

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") - 13:38.05

2. Рафаль Соник (Польша, "Ямаха") - +14.29

3. Джованни Энрико (Чили, "Ямаха") - +19.39.

Мотоциклы

1. Рикки Брабек (США, "Хонда") - 10:39.04

2. Кевин Бенавидес (Аргентина, "Хонда") - +4.43

3. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) - +6.02

68. Дмитрий Агошков (Россия, KTM) - +5:11.54.