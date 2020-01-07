Карякин: третий этап "Дакара" отличался коварным спецучастком с множеством острых камней

По итогам третьего этапа Карякин занял второе место в зачете багги, став лучшим из россиян. Первым финишировал испанец Херрард Фаррес (Can-Am), третьим - американец Кейси Карри (Can-Am).

"Сегодня было несколько опасных моментов в пыли, потому что километров 100-150 мы ехали просто вслепую, то нас обгонит грузовик, то мы его, то нас догонит другая машина, то мы ее обгоним снова, вот такая чехарда на протяжении всего спецучастка. Было ужасно и рискованно в такие моменты, один раз чуть не ударились об камень, но пронесло. Спецучасток очень коварный и опасный, в песке было много острых камней, особенно каменистым был конец участка. Камни были такие острые, что многим пришлось менять колеса", - рассказал Карякин.

"Не знаю, пошли ли этапы по нарастающей сложности, просто каждый участок абсолютно разный. Любой спецучасток несложный до того момента, когда машина цела, когда все работает, ты везде можешь проехать, а вот когда с машиной что-то случается, то даже самый простой спецучасток может стать каторгой. Мы немного сегодня потерялись, но это вопрос роуд-бука, очень им сегодня недовольны - качеством и тем, как он написан, многие вещи написаны неправильно. Из-за этого потерялись, но в конце чуть добавили темп и отыграли потерянное время", - отметил гонщик.

Карякин почеркнул, что пока не заостряет внимание на своих результатах. "Результатом доволен, но пока это для меня ничего не значит. Техника сейчас вышла на нормальный лад, работает. Еще есть к чему стремиться, но мы этого добьемся", - заключил собеседник агентства.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.