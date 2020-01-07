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КХЛ

Знарок: хоккеисты "Спартака" выполнили все требования в матче со СКА

Красно-белые одержали победу со счетом 3:1

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" выполнили все требования тренерского штаба в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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Во вторник "Спартак" на своей площадке выиграл у СКА со счетом 3:1.

"Благодарен за самоотверженность, характер, дух. Грамотно и здорово сыграли. Выполнили все требования, о которых договаривались", - отметил Знарок.

В предыдущем матче с "Динамо" (0:3) тренерский штаб "Спартака" при игре в большинстве использовал трех защитников. Один из которых, Максим Гончаров, действовал на пятачке. Ту встречу из-за дисквалификации пропускал нападающий Федор Малыхин.

"Малыхин у нас пропускал игру, а так в принципе это его место. Мы знаем, что он хорошо играет на пятачке", - пояснил Знарок.

В среду "Спартак" проведет следующий матч регулярного чемпионата с финским "Йокеритом". "Наверное, с "Йокеритом" будет ротация, две игры подряд сложно играть", - заключил Знарок.

"Спартак" после 45 матчей набрал 56 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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