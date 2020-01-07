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Ралли Дакар

Шибалов: экипаж "Камаз-мастер" не испытал проблем с острыми камнями на этапа "Дакара"

Российский пилот отметил, что его экипаж старался ехать аккуратно
Экипаж Антона Шибалова AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Экипаж Антона Шибалова
© AP Photo/Bernat Armangue

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова не испытал проблем с каменистой дорогой на третьем этапе ралли-марафона "Дакар" в Саудовской Аравии. Комментарий Шибалова ТАСС приводит пресс-служба "Камаз-мастер".

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Экипаж Шибалова показал третий результат, отстав от победителя этапа россиянина Андрея Каргинова ("Камаз-мастер") на 11 минуты и 13 секунд. В общем зачете он занимает третье место (+20.1).

"На трассе было много разных и острых камней, но колеса не подвели, покрышки отработали на отлично, пытались ехать аккуратно, беречь машину. При заезде на высоту 1400 метров не испытали проблем с двигателем. Эта гонка показывает, что уже с первых дней идут настоящие дакаровские спецучастки", - заявил он.

Следующий спецучасток пройдет в среду между городами Неом и Аль-Ула, его протяженность составит 453 км.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

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