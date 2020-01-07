Гонщик "Камаз-мастер" Николаев заявил, что экипаж потерял 16 минут из-за поломки

На третьем этапе, старт и финиш которого состоялись в городе Неом (Саудовская Аравия), а дистанция составила 427 км, экипаж Николаева показал девятое время, отстав от победителя россиянина Андрея Каргинова ("Камаз-мастер") на 34 минуты и 23 секунды. В общем зачете Николаев идет пятым (+50.12).

"Мы сделали две остановки: до первой нейтрализации прокололи колесо, потратили шесть минут на замену, после чего вышел из строя клапан вестгейта, отвечающий за мощность в двигателе. Пока разобрались, в чем проблема, потеряли 16 минут, после устранения технических проблем поехали в своем темпе. Попали в пыль, но это "Дакар". По навигации вопросов практически не возникало", - отметил Николаев.

Следующий спецучасток пройдет в среду между городами Неом и Аль-Ула, его протяженность составит 453 км.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.