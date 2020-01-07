Сотников заявил, что думал о сходе с "Дакара" из-за повреждений автомобиля

На 60-м км спецучастка третьего этапа экипаж Сотникова после обгона в русле высохшей реки возвращался на трассу в сильной пыли. Пересекая песчаный бруствер, экипаж не заметил занесенный песком камень, который в итоге повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж устранил повреждения и продолжил участие в гонке, финишировав 23-м, его отставание составило более двух часов.

"Начало спецучастка было очень быстрым, показывали практически максимальную скорость, не сказать, что было много камней, - сказал Сотников. - Начали подъезжать, догонять кого-то, была сильная пыль, уходили с дороги, и при возвращении трудно было увидеть торчащий камень из бруствера. Пропустили его между колес и почувствовали сильный удар, в результате чего через 10 километров при осмотре машины увидели, что течет масло из переднего моста и пробит корпус раздаточной коробки. Нам потребовалось два часа на ремонт, к счастью, удачно все сделали и в нормальном режиме продолжили заезд".

"Удивительно, что нам удалось починить машину, я думал, мы сойдем, - добавил Сотников. - Механик Ильгиз Ахметзянов молодец, на нейтрализации проверяли, течи не было. Преодолели оставшуюся часть дистанции без проблем, старались ехать в своем режиме".

Третий этап ралли-рейда состоялся во вторник, экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил в категории грузовиков. Вторым стал белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды "Маз", третьим - экипаж "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова. В общем зачете после третьего этапа лидирует Вязович, который затратил на преодолении дистанции 11 часов 34 минуты 1 секунды. Каргинов идет вторым (+2.18), Шибалов - третьим (+20.01). Сотников располагается на 15-й строчке (+2:12.39).

Четвертый этап ралли-рейда "Дакар" состоится в среду. Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.