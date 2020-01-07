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КХЛ

Ганзл: хоккеистам "Спартака" нужно лучше реализовывать свои моменты

Во вторник "Спартак" дома выиграл у СКА со счетом 3:1

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игрокам московского "Спартака" необходимо лучше использовать свои голевые моменты в следующих встречах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал форвард красно-белых Робин Ганзл.

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Во вторник "Спартак" на своей площадке выиграл у СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Нам нужно больше забрасывать. Сегодня у нас было много моментов, нам нужно продолжать в том же духе, но использовать моменты. После новогодней паузы мы играли плохо, в игре с "Динамо" (0:3) не смогли забросить", - сказал Ганзл.

"Спартак" выиграл у СКА все три личные встречи в нынешнем сезоне. "СКА - один из самых сложных соперников для "Спартака", но нам удается выигрывать. Мы набрали очень важные очки", - отметил чешский нападающий красно-белых.

Форвард СКА Миро Аалтонен назвал победу "Спартака" заслуженной. "Думаю, что мы сегодня сыграли нормально, но "Спартак" был лучше. Нам нужно прибавлять в следующих играх. Во втором периоде у нас было несколько хороших возможностей, но вратарь "Спартака" был хорош", - подчеркнул Аалтонен.

В турнирной таблице "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах. Московский клуб прервал трехматчевую серию поражений. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. "Спартак" в следующем матче встретится с "Йокеритом" из Хельсинки в среду, СКА примет московское "Динамо" в воскресенье.

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