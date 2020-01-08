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Александр Медведев заявил, что надеется на участие Шараповой в турнире в Петербурге

St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 8 по 16 февраля
Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Марии Шараповой в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в 2020 году может стать приятным сюрпризом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев.

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На St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года Шарапова дошла до второго круга, после чего снялась с соревнований из-за травмы плеча. Всего российская теннисистка в прошлом году приняла участие в восьми турнирах, на данный момент она занимает 147-е место в рейтинге WTA.

"В прошлом году наш турнир был отмечен как лучший в своей категории. Поэтому сейчас мы готовимся еще усерднее и уверены, что предстоящий турнир будет еще лучше, - сказал Медведев. - Уже сейчас понятно, что будет очень сильный состав участников".

На вопрос ТАСС, как идут переговоры об участии в турнире Марии Шараповой, Медведев ответил: "Мы находимся в процессе, надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков".

Ранее Медведев сообщил ТАСС, что у организаторов турнира есть договоренность об участии Шараповой в турнире 2020 года.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 8 по 16 февраля.

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