Мария Шарапова получила wild card на Australian Open

ТАСС, 8 января. Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии. Об этом в среду сообщает пресс-служба турнира.

32-летняя россиянка занимает 147-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночном разряде.

Во вторник Шарапова проиграла американке Дженнифер Брэди в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене. Это был ее первый турнир в этом сезоне.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Турнир может пройти на крытых кортах в связи с лесными пожарами в стране.