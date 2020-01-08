Николишин: Ковальчук хорошо пользуется шансами в первых матчах за "Монреаль"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий Илья Ковальчук хорошо начал в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", в дальнейшем все будет зависеть только от него самого. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок ряда клубов НХЛ чемпион мира Андрей Николишин.

Ковальчук 3 января подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона. В двух играх он отметился тремя голевыми передачами.

"Ковальчук - молодец, хорошо стартовал. Играет результативно, но команда обе встречи проиграла. Для любого игрока важно получать большое количество игрового времени, с выходом травмированных игроков будет здоровая конкуренция, все будет зависеть от него. Он получил шанс и сейчас им пользуется", - отметил Николишин.

Предыдущим клубом 36-летнего россиянина был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего он пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.