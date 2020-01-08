Сборная России по теннису сыграет с командой Аргентины в четвертьфинале ATP Cup

Сборная Аргентины в своем заключительном матче группового этапа оказалась сильнее хорватов. В первой встрече аргентинец Диего Шварцман обыграл Борну Чорича (6:2, 6:2), а затем его соотечественник Гвидо Пелья победил Марина Чилича (7:6 (7:1), 6:3), таким образом, аргентинцы сумели одержать досрочную победу. В настоящее время продолжается встреча парного разряда между аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Мольтени и хорватами Иваном Додигом и Николой Мектичем.

ТАСС, 8 января. Сборная России встретится с командой Аргентины в четвертьфинальном матче командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

Сборная России по теннису обыграла норвежцев и вышла в четвертьфинал ATP Cup

Благодаря итоговой победе аргентинцы заняли первое место в группе E и вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой России, которая стала первой в квартете D. Четвертьфинальная встреча с участием команд России и Аргентины состоится 9 января.

В заявку сборной России на турнир входят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько. Капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выходят в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.