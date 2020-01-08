Менеджер Макгрегора заявил, что боец сосредоточен на возвращении в октагон

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в настоящий момент сосредоточен на своем возвращении в октагон. Об этом ТАСС заявил менеджер ирландского бойца Оди Аттар.

Ближайший бой Макгрегор проведет 19 января против американца Дональда Серроне. Поединок пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Ирландец не выступал с осени 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

"Сейчас Конор сосредоточен на своем возвращении - поединке с Серроне. Ну а потом будем смотреть, что дальше", - сказал Аттар.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).