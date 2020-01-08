МОК подтвердил, что рассмотрит вопрос участия россиян в ОИ-2020 после решения CAS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио 2020 года после вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) окончательного решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, чей комментарий приводит агентство Reuters .

WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

В среду состоялось заседание исполкома МОК в швейцарской Лозанне. По информации источника, в ходе заседания тема допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Токио не обсуждалась детально.

"Эта тема лишь упоминалась. Мы дождемся окончательного решения CAS, после чего рассмотрим вопрос участия россиян в Олимпийских играх", - сказал Адамс.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA должно подать уведомление о споре в CAS.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.