Глуховский: шахматистке Горячкиной нужно больше рисковать для победы над Цзюй Вэньцзюнь

В среду Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в третьей партии матча за звание чемпионки мира. После трех партий счет равный - 1,5:1,5, первые две партии также завершились вничью.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российской шахматистке Александре Горячкиной для победы над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира следует больше рисковать. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Я считаю, что Александра в обеих партиях белыми фигурами демонстрировала очень хорошую игру. Она оба раза получала небольшое позиционное преимущество, но пока не удается его реализовать. Но нельзя сказать, что Александра упустила победы, это было бы неправдой. Ее соперница пока грубо не ошибается", - отметил Глуховский.

"Негатив - то, что не может выиграть и практически не рискует. Но это следующий этап, который ей предстоит пройти. Когда соперники демонстрируют одинаково высокий уровень игры, выиграть можно, дождавшись ошибки или заставив ошибаться. Китаянка пока сама не ошибается, чтобы ее заставить это делать, нужно самой рисковать, а Александра пока играет без риска, но ее можно понять, пока важно адаптироваться", - добавил собеседник агентства.

Глуховский отметил хорошую подготовку Горячкиной в первых трех партиях матча. "Горячкиной нужно почувствовать специфику матча, когда играешь один на один. Она никогда в жизни не играла матчи вообще, но пока демонстрирует уверенность и достаточно хорошую игру. Нельзя сказать, что у нее самой есть какие-то проблемы - это все позитив", - заключил Глуховский.

Четвертая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в четверг. Китайская шахматистка сыграет белыми фигурами. Всего спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.