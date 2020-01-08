Каргинов заявил, что на этапе "Дакара" встретил самые большие камни на трассе в карьере

Четвертый этап состоялся в четверг, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места. Победу одержал экипаж Антона Шибалова, второе место занял экипаж Каргинова, третьим стал экипаж Дмитрия Сотникова.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов встретил самые большие камни в карьере на трассе четвертого этапа ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии. Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

"День получился сложным и длинным, - сказал Каргинов. - Очень много камней, просто безумное количество. Особенно в последние километров 50, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал".

Экипаж Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов, опередив экипаж белоруса Сергея Вязовича из "Маза", который отстает на 10 минут 43 секунды. На третьем месте расположился экипаж Шибалова (+15.02).

Пятый этап ралли-рейда "Дакар" пройдет в четверг.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.