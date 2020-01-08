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Ралли Дакар

Шибалов победил на четвертом этапе ралли "Дакар". Каргинов возглавил общий зачет

Протяженность спецучастка, проложенного между городами Неом и Аль-Юла, составила 453 км
Экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова EPA-EFE/ANDRE PAIN
Описание
Экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова
© EPA-EFE/ANDRE PAIN

ТАСС, 8 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Антона Шибалова выиграл четвертый этап ралли-рейда "Дакар". Марафон проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка, проложенного между городами Неом и Аль-Юла, составила 453 км. Экипаж Шибалова преодолел дистанцию за 4 часа 15 минут и 43 секунды. Вторым стал еще один экипаж "Камаз-мастер" Андрея Каргинова. Он уступил лидеру 2 минуты 41 секунду. Третьим оказался экипаж Дмитрия Сотникова (+9.5).

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Экипаж Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов, опередив экипаж белоруса Сергея Вязовича из "Маза", который идет вторым с отставанием +10.43. На третьем месте располагается экипаж Шибалова (+15.2).

В категории мотоциклов лучшим по итогам четвертого этапа стал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо ("Хонда") с результатом 4:24.51. Еще один чилиец Игнасио Касале ("Ямаха") победил в категории квадроциклов (5:22.42). Француз Стефан Петерансель из команды Bahrain занял первое место среди автомобилей (4:04.34), лучшим из россиян в этой категории стал Денис Кротов ("Мини"), показавший 16-е время (+32.34).

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составит 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. В зачете грузовиков на старт вышли 46 экипажей, четыре из которых представляют "Камаз-мастер".

Шибалов в четвертый раз участвует в ралли-рейде "Дакар", в 2014 году его экипаж стал пятым в зачете грузовиков. За все время выступления на "Дакаре" на счету экипажей "Камаз-мастер" 16 побед.

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