Камельзон: отсутствие давления помогает сборной России побеждать на ATP Cup

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские теннисисты играют без психологического давления на командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), это предопределило победы на групповом этапе соревнований. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе, в четвертьфинале они сыграют с командой Аргентины.

"Раз уж ребята пошли играть на таком сильнейшем турнире, то они будут стараться его выиграть, тем более что это хорошая подготовка к Australian Open. Здесь снята психологическая напряженность, ребята пробуют себя, показывают классную игру. Прогнозировать трудно, в плей-офф вышли сильнейшие команды, у России есть шанс выиграть этот турнир при таком составе, и мы этого ждем от [Даниила] Медведева, [Карена] Хачанова. Настрой у них очень хороший", - сказал Камельзон.

Капитаном сборной России на турнире является бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель Кубка Дэвиса Марат Сафин. "Конечно, его манера отличается от манеры работы Тарпищева. Сафин есть Сафин, он немногословен, он просто так по плечу толкать не будет. Он интересный человек, очень авторитетен", - подчеркнул он.

"Мне нравится, что он немногословен, не дает каких-то больших указаний, - продолжил Камельзон. - Он дает талантливым ребятам раскрыть свою игру, они уже ушли вперед, играют на других скоростях, на другом уровне. Марат все это прекрасно понимает, он хороший психолог. Он не делает глупостей, мне кажется, в сборной получается тандем капитан - команда".

В заявку сборной России на турнир входят Медведев, Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько. Матч сборных России и Аргентины пройдет 9 января.