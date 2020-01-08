Шибалов заявил, что его грузовик чудом избежал проколов колес на этапе "Дакара"

Четвертый этап состоялся в четверг, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места. Победу одержал экипаж Шибалова, второе место занял экипаж Андрея Каргинова, третьим стал экипаж Дмитрия Сотникова.

"Сегодня самый каменистый день был на гонке, наверное, только чудо, что не прокололи ни одного колеса, - сказал Шибалов. - Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю свою карьеру не видел. По навигации и технике проблем у нас не было".

Экипаж Каргинова возглавил общий зачет грузовиков после четырех этапов, опередив экипаж белоруса Сергея Вязовича из "Маза", который отстает на 10 минут 43 секунды. На третьем месте расположился экипаж Шибалова (+15.02).

Пятый этап ралли-рейда "Дакар" пройдет в четверг. Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.