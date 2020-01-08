Сотников сообщил, что отдал Николаеву колесо на четвертом этапе ралли-рейда "Дакар"

Четвертый этап состоялся в четверг, экипажи "Камаз-мастер" заняли первые три места в зачете грузовиков. Победу одержал экипаж Антона Шибалова, второе место занял экипаж Андрея Каргинова, третьим стал экипаж Сотникова.

"Сложный день, большая смена темпа, местами не было дороги, а только камни разных размеров, - сказал Сотников. - К сожалению, два колеса проколол экипаж Николаева, остановились и отдали им одно свое. Последнюю часть спецучастка старались отработать до конца, все грузовики "сбросились", мы же давили, чтобы отыграть время. Думаю, для "Камаз-мастер" сегодня хороший день".

Экипаж Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов, опередив экипаж белоруса Сергея Вязовича из "Маза", который отстает на 10 минут 43 секунды. На третьем месте расположился экипаж Шибалова (+15.02). Экипаж Сотникова идет 10-м (+2:16.45).

Пятый этап ралли-рейда "Дакар" пройдет в четверг. Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.