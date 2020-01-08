"Спартак" в овертайме проиграл "Йокериту" в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей дублем отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Сами Лепистё. У "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).

"Йокерит" продлил победную серию до четырех матчей, в этих встречах финны забросили 20 шайб, пропустив три. Енсен отметился результативными действиями в восьмой игре подряд, в этих матчах на его счету 13 очков (9 шайб + 4 передачи). Перешедший в конце декабря из челябинского "Трактора" Малыхин отметился голами в каждой встрече за новый клуб: на его счету три шайбы в трех матчах, в 29 матчах за "Трактор" он также отличился три раза.

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" расположился на четвертом месте с 61 очком в 44 играх, "Спартак" идет пятым, набрав 57 очков в 46 матчах.

"Йокерит" 10 января примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде переиграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" (2:1). "Барыс" (Нур-Султан) в гостях победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:1.