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КХЛ

"Спартак" в овертайме проиграл "Йокериту" в КХЛ

Красно-белые дома уступили со счетом 2:3
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей дублем отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Сами Лепистё. У "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).

"Йокерит" продлил победную серию до четырех матчей, в этих встречах финны забросили 20 шайб, пропустив три. Енсен отметился результативными действиями в восьмой игре подряд, в этих матчах на его счету 13 очков (9 шайб + 4 передачи). Перешедший в конце декабря из челябинского "Трактора" Малыхин отметился голами в каждой встрече за новый клуб: на его счету три шайбы в трех матчах, в 29 матчах за "Трактор" он также отличился три раза.

В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" расположился на четвертом месте с 61 очком в 44 играх, "Спартак" идет пятым, набрав 57 очков в 46 матчах.

"Йокерит" 10 января примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде переиграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" (2:1). "Барыс" (Нур-Султан) в гостях победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4527320310137-7667
2СКА4619552312120-9463
3Динамо Мск4723414213136-10562
4Йокерит4420613410132-11061
5Спартак4618341614125-10857
6Локомотив4617451217123-11455
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4516423119125-12048
9Сочи451331162191-11941
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р45950122878-13931
12Динамо Мн45721552597-15930
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс432722318126-7566
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4520510712106-9159
4Автомобилист4416712513112-10655
5Металлург Мг4616244317105-10051
6Салават Юлаев4417415116104-9850
7Куньлунь4716333319105-11550
8Сибирь441921321795-10049
9Адмирал431444121893-10647
10Нефтехимик4513242420103-11844
11Амур441413232184-9741
12Трактор471530222596-12340

 

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