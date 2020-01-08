"Спартак" в овертайме проиграл "Йокериту" в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл хельсинкскому "Йокериту" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дублем отметился Никлас Енсен (14-я и 28-я минуты), победную шайбу на второй минуте овертайма забросил Сами Лепистё. У "Спартака" шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Андрей Кутейкин (19).
"Йокерит" продлил победную серию до четырех матчей, в этих встречах финны забросили 20 шайб, пропустив три. Енсен отметился результативными действиями в восьмой игре подряд, в этих матчах на его счету 13 очков (9 шайб + 4 передачи). Перешедший в конце декабря из челябинского "Трактора" Малыхин отметился голами в каждой встрече за новый клуб: на его счету три шайбы в трех матчах, в 29 матчах за "Трактор" он также отличился три раза.
В турнирной таблице Западной конференции "Йокерит" расположился на четвертом месте с 61 очком в 44 играх, "Спартак" идет пятым, набрав 57 очков в 46 матчах.
"Йокерит" 10 января примет череповецкую "Северсталь", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с "Сочи".
В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" на выезде переиграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" (2:1). "Барыс" (Нур-Султан) в гостях победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|45
|27
|3
|2
|0
|3
|10
|137-76
|67
|2
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|3
|Динамо Мск
|47
|23
|4
|1
|4
|2
|13
|136-105
|62
|4
|Йокерит
|44
|20
|6
|1
|3
|4
|10
|132-110
|61
|5
|Спартак
|46
|18
|3
|4
|1
|6
|14
|125-108
|57
|6
|Локомотив
|46
|17
|4
|5
|1
|2
|17
|123-114
|55
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|45
|16
|4
|2
|3
|1
|19
|125-120
|48
|9
|Сочи
|45
|13
|3
|1
|1
|6
|21
|91-119
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|45
|9
|5
|0
|1
|2
|28
|78-139
|31
|12
|Динамо Мн
|45
|7
|2
|1
|5
|5
|25
|97-159
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|43
|27
|2
|2
|3
|1
|8
|126-75
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|45
|20
|5
|1
|0
|7
|12
|106-91
|59
|4
|Автомобилист
|44
|16
|7
|1
|2
|5
|13
|112-106
|55
|5
|Металлург Мг
|46
|16
|2
|4
|4
|3
|17
|105-100
|51
|6
|Салават Юлаев
|44
|17
|4
|1
|5
|1
|16
|104-98
|50
|7
|Куньлунь
|47
|16
|3
|3
|3
|3
|19
|105-115
|50
|8
|Сибирь
|44
|19
|2
|1
|3
|2
|17
|95-100
|49
|9
|Адмирал
|43
|14
|4
|4
|1
|2
|18
|93-106
|47
|10
|Нефтехимик
|45
|13
|2
|4
|2
|4
|20
|103-118
|44
|11
|Амур
|44
|14
|1
|3
|2
|3
|21
|84-97
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40