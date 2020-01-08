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КХЛ

Знарок: хоккеистам "Спартака" не хватило свежести в игре с "Йокеритом"

Красно-белые провели четыре матча за шесть дней

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Игроки "Спартака" выглядели уставшими в матче Континентальной хоккейной лиги с "Йокеритом". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" потерпел поражение в овертайме от клуба из Хельсинки со счетом 2:3. Это был четвертый матч красно-белых за шесть дней.

"Сложный календарь. Не хватило свежести, движения, но ребята делали все, что могли. Претензии сложно предъявить кому-то, было тяжело. Очко забрали", - сказал Знарок.

В игре с "Йокеритом" в составе "Спартака" было восемь защитников, во вторник в матче против СКА (3:1) Знарок включил в состав семь игроков обороны. "Вчера была большая нагрузка на оборону. Мы знали, что "Йокерит" будет поддавливать, поэтому так сыграть было логично", - объяснил тренер.

Знарок рассказал, что Федор Малыхин после матча отправился на медобследование. "Он поедет делать МРТ", - сказал тренер. Форвард в трех матчах за красно-белых после перехода из "Трактора" забросил три шайбы.

В следующем матче "Спартак" на выезде 10 января сыграет с "Сочи".

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
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