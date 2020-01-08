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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

AFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца недели

До вердикта Спортивного арбитражного суда санкции WADA в отношении российского спорта не вступят в силу
Описание
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ТАСС, 8 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправит уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца текущей недели. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственный источник в WADA.

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"WADA должно отправить запрос в CAS до конца недели", - сообщил источник.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA должно подать уведомление о споре в CAS.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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