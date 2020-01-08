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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские спортсмены начинают выступление на юношеских Олимпийских играх в Лозанне

Будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Олимпийская сборная России начинает выступление на III зимних юношеских Играх в швейцарской Лозанне. Соревнования продлятся до 22 января.

Церемония открытия пройдет 9 января на главной арене Игр, которая носит название "Водуа". В параде спортсменов примет участие 79 команд, на шесть больше, чем четыре года назад. Игры в Лозанне станут самыми многочисленными по числу участников: в них примет участие 1872 спортсмена, что примерно на 40% больше, чем на первой юношеской Олимпиаде, которая пошла в 2012 году в Инсбруке.

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Впервые в истории зимних юношеских Игр будет соблюдено гендерное равенство: в Лозанне на старт выйдет одинаковое число девушек и юношей. В 2018 году впервые подобное в истории олимпийского движения произошло на летних юношеских Играх, которые принимал Буэнос-Айрес.

В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов: 45 девушек и 61 юноша из 20 регионов страны. Знаменосцем сборной на церемонии открытия будет Евгения Долженкова. 16-летняя спортсменка с Камчатки выступит в дисциплине "ски-альпинизм", которая впервые включена в программу юношеских Олимпийских игр.

С флагом

Российские спортсмены на Играх в Лозанне вступят под флагом страны. Принятые 9 декабря Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции в отношении российского спорта вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). До окончания разбирательства по этому делу запрет на использование национальных цветов на Олимпиадах на российских спортсменов не распространяется.

В Лозанне будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, керлинге, фристайле, сноуборде, ски-альпинизме, бобслее, скелетоне, санном спорте.

Медали в трех последних видах спорта будут разыграны в Санкт-Морице, где расположена санно-бобслейная трасса.

На первых зимних юношеских Олимпийских играх российская команда с пятью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами заняла пятое место в медальном зачете, спустя четыре года на Играх в Лиллехаммере она стала третьей (7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых), уступив командам США и Южной Кореи.

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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