{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 9 января. "Лестер" со счетом 1:1 сыграл дома вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

На эту тему
"Манчестер Сити" обыграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

Первый мяч на 28-й минуте забил Фредерик Жилбер из "Астон Виллы", на 74-й минуте Келечи Ихеаначо сравнял счет.

Форвард "Лестера" Джейми Варди, являющийся с 17 мячами лучшим бомбардиром чемпионата Англии, впервые вышел на поле после пропуска трех матчей в связи с рождением ребенка. "Астон Вилла" не может обыграть "Лестер" с 15 февраля 2015 года, когда команда выиграла дома в матче Кубка Англии со счетом 2:1.

Ответный матч между "Лестером" и "Астон Виллой" пройдет 28 января в Бирмингеме.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужчин
Турнир пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС