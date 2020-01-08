"Лестер" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги

ТАСС, 9 января. "Лестер" со счетом 1:1 сыграл дома вничью с "Астон Виллой" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

На эту тему

Первый мяч на 28-й минуте забил Фредерик Жилбер из "Астон Виллы", на 74-й минуте Келечи Ихеаначо сравнял счет.

Форвард "Лестера" Джейми Варди, являющийся с 17 мячами лучшим бомбардиром чемпионата Англии, впервые вышел на поле после пропуска трех матчей в связи с рождением ребенка. "Астон Вилла" не может обыграть "Лестер" с 15 февраля 2015 года, когда команда выиграла дома в матче Кубка Англии со счетом 2:1.

Ответный матч между "Лестером" и "Астон Виллой" пройдет 28 января в Бирмингеме.