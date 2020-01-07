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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" обыграл МЮ в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 8 января. Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил в гостях "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе гостей отличились Бернарду Силва (17-я минута) и Рияд Марез (33). На 39-й минуте игрок "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра забил мяч в свои ворота. Единственный гол в составе команды Уле Гуннара Сульшера забил Маркус Рэшфорд (70).

Для Рэшфорда этот мяч стал четвертым в трех последних матчах турнира: его дубль принес команде победу над "Челси" (2:1), также 22-летний форвард забил в ворота "Колчестера" (3:0). Последний раз "Манчестер Юнайтед" пропускал три мяча на "Олд Траффорд" в мае 1997 года в матче против "Мидлсбро" (3:3). "Манчестер Сити" не проигрывает в Кубке английской лиги с октября 2016 года, уступив тогда "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1. За это время команда одержала 11 побед и четыре раза сыграла вничью, дважды став обладателем трофея.

Ответная встреча команд пройдет 29 января на стадионе "Этихад". В среду в другом полуфинале идущий вторым в чемпионате Англии "Лестер" примет "Астон Виллу".

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