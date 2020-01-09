Сборная России вышла вперед в четвертьфинальном матче ATP Cup против команды Аргентины

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего россиянина. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, 29-летний Пелья - 25-е.

Сборная России по теннису сыграет с командой Аргентины в четвертьфинале ATP Cup

Сборная России повела в серии до двух побед со счетом 1-0. Во второй встрече, которая пройдет позднее в четверг, сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман. Капитаном российской команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

В другом четвертьфинале сборная Австралии обыграла команду Великобритании со счетом 2-1. Четвертьфинальные матчи Сербия - Канада, Бельгия - Испания пройдут в пятницу. В случае выхода в полуфинал россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выходят в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.