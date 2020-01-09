{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

Россиянин является вторым хоккеистом в истории, которому удалось в одном сезоне стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и чемпионата мира
Евгений Малкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Евгений Малкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 9 января. Нападающий команды России Евгений Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной хоккейной федерации (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

На эту тему
Хоккеист "Питтсбурга" Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар клюшкой форварда "Оттавы" Пажо

Малкин является вторым хоккеистом в истории, которому удалось в одном сезоне стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чемпионата мира (2012 год), ранее подобного добивался канадец Уэйн Гретцки (1982 год). За прошедшее десятилетие Малкин дважды становился чемпионом мира (2012, 2014), также в его активе две серебряные (2010, 2015) и одна бронзовая награда турнира (2019).

Также в символическую сборную десятилетия по версии IIHF вошли финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).

Чемпионат мира 2020 года состоится с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась от предложения посетить президиум организации
Встреча должна была состоятся 10 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС