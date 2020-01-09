Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

ТАСС, 9 января. Нападающий команды России Евгений Малкин включен в символическую сборную десятилетия по версии Международной хоккейной федерации (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Малкин является вторым хоккеистом в истории, которому удалось в одном сезоне стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и чемпионата мира (2012 год), ранее подобного добивался канадец Уэйн Гретцки (1982 год). За прошедшее десятилетие Малкин дважды становился чемпионом мира (2012, 2014), также в его активе две серебряные (2010, 2015) и одна бронзовая награда турнира (2019).

Также в символическую сборную десятилетия по версии IIHF вошли финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).

Чемпионат мира 2020 года состоится с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.