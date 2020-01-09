Исполком МОК не обсуждал с комиссией спортсменов санкции WADA к российскому спорту

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не затрагивал тему санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта в разговоре с комиссией спортсменов. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

В четверг исполком МОК провел встречу с комиссией спортсменов организации, в которую входит двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"Нет, мы это не обсуждали, потому что этот вопрос сейчас в руках CAS, и не дело МОК обсуждать эту процедуру, - сказал Бах. - Комиссия была проинформирована позицией исполкома МОК по этому вопросу, но мы не обсуждали возможные последствия решения, поскольку сначала надо дождаться решения суда".

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. На четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела.