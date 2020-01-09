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ATP

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup

На стадии 1/4 финала россияне оказались сильнее команды Аргентины
Даниил Медведев EPA-EFE/MARK EVANS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/MARK EVANS

ТАСС, 9 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал соревнований в Австралии.

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23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. По ходу матча Медведев был наказан штрафным очком за то, что дважды ударил ракеткой по судейской вышке. В рейтинге АТР Медведев занимает пятую строчку, 27-летний Шварцман - 13-ю.

Ранее Карен Хачанов обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

В другом четвертьфинале сборная Австралии обыграла команду Великобритании со счетом 2-1. Четвертьфинальные матчи Сербия - Канада, Бельгия - Испания пройдут в пятницу. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

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