Даниил Медведев дважды ударил ракеткой по судейской вышке в матче ATP Cup

ТАСС, 9 января. Российский теннисист Даниил Медведев дважды ударил ракеткой по вышке судьи в четвертьфинальном матче командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) против аргентинца Диего Шварцмана. Соревнования проходят в Австралии.

Медведев выиграл матч в трех сетах. Инцидент произошел во втором сете при счете 4:3 в пользу аргентинца. Медведев высказал арбитру встречи недовольство его действиями, после чего дважды ударил ракеткой по судейской вышке.

За несколько геймов до этого Медведев и Шварцман, меняясь сторонами на корте, вступили в перепалку. За свои действия Медведев получил штрафное очко.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, россиянин является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США.