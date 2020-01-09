Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за шахматную корону

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами уступила обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

Глуховский: шахматистке Горячкиной нужно больше рисковать для победы над Цзюй Вэньцзюнь

После четырех партий счет 2,5:1,5 в пользу китаянки. Первые три партии завершились ничейным результатом. Пятая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в субботу.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.