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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за шахматную корону

В данный момент счет по партиям в пользу китаянки
Александра Горячкина Salah Malkawi/ Getty Images
Описание
Александра Горячкина
© Salah Malkawi/ Getty Images

ШАНХАЙ, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами уступила обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в четвертой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

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После четырех партий счет 2,5:1,5 в пользу китаянки. Первые три партии завершились ничейным результатом. Пятая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в субботу.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Матч за женскую шахматную корону
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