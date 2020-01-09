Ветераны "Спартака" и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Игоря Нетто

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Команды ветеранов московского "Спартака" и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Игоря Нетто, игра состоялась в манеже академии "Спартака" в Сокольниках и завершилась со счетом 4:4. 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения многолетнего капитана красно-белых и советской сборной.

В составе "Спартака" голами отметились Валерий Кечинов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и Александр Ширко. У ветеранов сборной СССР два мяча забил Ролан Гусев, а Сергей Кирьяков и Ростислав Ровбель отличились по разу. Футболисты сыграли два тайма по 25 минут. Встречу комментировал спортивный журналист Григорий Твалтвадзе.

В матче принимали участие выступавшие с Нетто в одной команде Евгений Ловчев, Валерий Рейнгольд, Сергей Рожков, Виктор Папаев, Владимир Янкин, Сергей Ольшанский, Иван Варламов, Анатолий Коршунов, Владимир Петров, Александр Пискарев, Николай Киселев, Александр Гребнев. Футболистов вывел на поле первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) бывший футболист "Спартака" Никита Симонян.

До матча одноклубники Нетто возложили цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище. Спортсмен скончался в 1999 году в возрасте 69 лет.

Нетто является воспитанником школы "Спартака", за красно-белых выступал на протяжении всей карьеры. С 1949 по 1966 год провел 368 матчей за "Спартак", в которых отличился 36 раз, он был капитаном команды в течение 10 лет. Нетто пять раз становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962) и трижды выигрывал Кубок СССР (1950, 1958, 1963). В составе сборной СССР провел 54 матча (52 - в качестве капитана), в которых отличился четыре раза, завоевал золотые медали Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960 года.

Матчи 21-го тура чемпионата России, второго после зимней паузы, будут посвящены памяти Нетто. Игры состоятся с 7 по 9 марта.