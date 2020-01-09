Даниил Медведев в обновленном рейтинге ATP вернется на четвертое место

ТАСС, 9 января. Россиянин Даниил Медведев поднимется с пятого на четвертое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который будет опубликован в понедельник.

Медведев гарантировал себе четвертое место в рейтинге после победы над Диего Шварцманом во втором матче четвертьфинального противостояния между сборными России и Аргентины на ATP Cup. Медведев сместит с четвертого места австрийца Доминика Тима. Россиянин занимал четвертое место рейтинга ATP с 9 сентября по 18 ноября 2019 года.

23-летний российский теннисист гарантировал себе четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии и не сможет сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем (1-й номер рейтинга), сербом Новаком Джоковичем (2) и швейцарцем Роджером Федерером (3) раньше полуфинальной стадии турнира.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. На Открытом чемпионате Австралии его лучшим результатом является выход в четвертый круг соревнований (2019 год).

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.